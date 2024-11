Bubinoblog - CATTELAN SI FA IN TRE: SANREMO GIOVANI, DOPOFESTIVAL E IL FESTIVAL PER UNA SERA

Alessandrosi fa fa in tre per la Rai e in particolare per il. Ai noti impegni con, si aggiunge la co-conduzione di unata di2025.Sotto la direzione artistica di Carlo Conti, intantosi rinnova e lo fa dal profondo, a giudicare dal vocabolario che i 24Artisti (età media 20 anni) hanno usato per presentarsi.Un vocabolario che comprende parole come feste di piazza, multietnico, popolo, Eraclito, bar, diversità, cantautore, fabbrica, disagio, virale, caos, gavetta. ma anche busker, urban, songwriting, dream pop.E ancora indie, mistery, darkpop, rapper, playlist.: tutte parole contenute nelle biografie degli Artisti che disegnano una realtà forte, nuova, che si impone negli ascolti (oltre 20 milioni di streaming) e concerti.