Inter-news.it - Calhanoglu si scusa: «Sbagliare fa parte del gioco. Si guarda avanti!»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’Inter non è riuscita a vincere contro il Napoli anche a causa del rigore sbagliato da Hakan. Il turco si è poito più volte, il suo post su Instagram spiega tutto. PLUS – Hakanha giocato una partita da 7 pieno in Inter-Napoli. Il turco ha dato speranza ai nerazzurri con un gol fantastico verso la fine del primo tempo. Il suo bolide dai 30 metri ha bucato le mani di Alex Meret e ha beffato lo stesso portiere con una traiettoria veramente difficile da valutare. Il suo rientro dal primo minuto ha cambiato le carte in tavola e permesso a Simone Inzaghi di riavere una fluidità nella manovra non indifferente., il messaggio post Inter-NapoliERRORE – Purtroppo nel secondo tempo dagli undici metriha preso il palo interno e la palla è tornata indietro.