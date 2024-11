Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Cd Costruzioni a punteggio pieno. Goleada Mille Miglia: vince 10-1

Nel Girone Giara Assicurazioni Cdda solo in vetta, unica squadra adopo 3 giornate grazie al 15-6 al Vuoiqueikiwi con pokerissimo di Zouaghi. Perentorio 9-3 del Francolino al Seven & Montebello, sono 6 le reti di bomber Serafini. Un’Autofficina Lodi rimaneggiatissima, ha ben presto la peggio contro gli Irruentes, 3-8 il finale, una doppietta a testa per Pagano, Bernardi, Rhiai e Marino. La Termoidraulica Sgarzi per la seconda settimana consecutiva chiude avanti 2-1 la prima frazione contro una big, è Salvo a timbrare una doppietta, poi il Tabacchi Levigatura Marmi mette a posto le cose, a segno Zullo nel primo tempo, Cara e doppio Contestabile nella ripresa. Dopo il ko all’esordio contro il Lodi, secondo successo per il Foto Express, 5-2 all’Autocarrozzeria Giudice.