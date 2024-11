Bruno Enna tra ‘Gli Evaporati’ e ‘Dracula’ | Metafore e gag

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Ospite a Lucca Comics & Games,ci racconta due nuovi progetti imperdibili che portano la sua firma (entrambi per Panini Comics): il primo è Gli Evaporati – La città delle nebbie – in collaborazione con Davide Cesarello – e il secondo è Dracula di Bram Topker.Gli Evaporati è un’avventura atipica per i suoi contenuti e il modo in cui è stata scritta. La saga, che ha tenuto i lettori con il fiato sospeso, si dipana lungo due archi narrativi: il primo più descrittivo, il secondo più di azione e con ripetuti colpi di scena. La vicenda narrata, tra flashback sul passato e salti dimensionali, si svolge principalmente a Topolinia in un futuro post-apocalittico, tra i sopravvissuti di una civiltà collassata che cercano di riportare indietro chi è misteriosamente scomparso, inghiottito dalla Nebbia, grande protagonista di questa storia corale.