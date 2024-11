Gaeta.it - Baku ospita la COP29: esperti si confrontano sulle sfide della sostenibilità climatica

A, in Azerbaigian, ha preso il via la, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Questo importante appuntamento offre uno spazio per riflettere su questioni cruciali legate alla crisie discutere sulla mobilitazione di risorse finanziarie per affrontarla. Barbara Marchetti, docente presso l'Università degli Studi eCampus, condivide le sue aspettative riguardo al futuro dei fondi dedicati allaambientale e alle misure necessarie per ridurre le emissioni in linea con l'Accordo di Parigi.La sfidafinanzae i nuovi obiettiviLasi presenta come un incontro fondamentale per definire nuovi parametri e fondi destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Secondo Marchetti, la questionefinanza è particolarmente complessa: è essenziale stabilire target chiari per garantire che gli sforzi per la decarbonizzazione abbiano un supporto adeguato.