Ilfattoquotidiano.it - Addio alle ricette bianche cartacee: dal 2025 si passa al formato elettronico. Con l’incognita di malfunzionamenti e problemi di connessione

La legge di Bilancio prevede l’eliminazione della ricetta bianca, utilizzata per la prescrizione di farmaci di fascia C, in forma cartacea: sarà convertita in. L’articolo 54 della manovra stabilisce che questa tipologia di ricetta, per i medicinali a pagamento, diventi dematerializzata, come già avvenuto per la ricetta rossa, necessaria per i medicinali di classe A il cui costo è coperto dallo Stato.La novità, sottolinea Repubblica, arriva mentre il sistema di generazione dell’Nre (Numero Ricetta Elettronica) visibile a tutti i farmacisti, gestito da Sogei, è soggetto a diversie interruzioni. In particolare, il servizio è stato in tilt anche per un’ora e mezza, a partire d15, con episodi di blocco registrati il 4, 5 e 6 novembre e anche ad ottobre. In queste circostanze, i medici sono stati costretti a tornare alla compilazione manuale delle vecchierosse.