VIDEO Inter-Napoli 0-1 | McTominay sblocca il match! Rivivi il gol

Lo scozzese firma il vantaggio azzurro a San Siro sfruttando un corner di KvaratskheliaScotthato! Il centrocampista scozzese ha portato in vantaggio ila San Siro con una zampata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.L’azione decisiva nasce da un corner battuto alla perfezione da Kvaratskhelia. Il georgiano pennella al centro dell’area, doveanticipa tutti e batte Sommer con un preciso tocco ravvicinato che vale lo 0-1.Segui la diretta disupiu.com per non perderti nessun aggiornamento daldi San Siro.GOL DI SCOTT!!!ASSIST DI AMIR RRAHMANI!!pic.twitter.com/ApOt9lf5CN— Football Report (@FootballReprt) November 10, 2024L'articolo0-1:ilil gol proviene da Calcio, notizie supiu.