Iltempo.it - “Un'orrenda piscina comunale”. Sonora bocciatura per la “nuova” Fontana di Trevi

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

L'idea della giunta guidata da Roberto Gualtieri per ladi, alle prese con una manutenzione straordinaria fino a dicembre, non piace proprio al New York Post. In un articolo del quotidiano americano si picchia duro su come sia stato ridotto il monumento di Roma: “Ladidi Roma è stata sostituita da un'. E l'amministrazione intende far pagare l'ingresso. I turisti che si recavano al monumento nella speranza di poter lanciare le tradizionali monetine, si tengano pronti, l'amato sito storico è stato chiuso per lavori. Al momento, i visitatori inconsapevoli troveranno l'antico specchio d'acqua, che secondo l'amministrazioneincassa di solito più di 3.200 dollari al giorno, sostituito da un utilitaristico pozzo dei desideri temporaneo che, secondo un critico, offre tutto il fascino di una”.