Ilgiorno.it - Una panchina rossa a Casbeno. Residenti e negozianti in campo:: "No alla violenza sulle donne"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Si è aperto con un evento doppiamente simbolico il mese della Giornata internazionale contro la, ricorrenza che sarà celebrata il prossimo 25 novembre. Il primo appuntamento del corposo programma messo a punto dal Comune è stato quello di ieri mattina, quando in piazza Libertà è stata svelata una nuova. Il valore dell’iniziativa sta non solo nella scelta di sensibilizzare su un fenomeno tragico che non accenna a diminuire, ma anche nel fatto che sia tutto nato in modo molto spontaneo tra le persone che vivono il quartiere di. Sono stati infatti i commercianti delle attività rionali insieme aia decidere di realizzare la, riqualificando la seduta già esistente che portava ormai evidenti segni di vecchiaia e degrado.