Un italiano alla guida dell’antifrode Ue? La proposta del gen Butticé

L’Ufficio europeo per la lottafrode (Olaf) svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione europea. Con la recente pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 31 ottobre, della posizione di direttore generale, per la quale le candidature possono essere introdotte sino al 29 novembre, si presenta l’opportunità di riflettere sull’importanza di avere un, e in particolare un generale della Guardia di Finanza,di questa istituzione fondamentale.Competenza specifica e leadership esperta degli ufficiali della Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza italiana è un’istituzione con una tradizione consolidata nella lotta contro le frodi economico-finanziarie. Diventata da anni un modello organizzativo ed investigativo a livello europeo e mondiale, ha dato sin dall’inizio, negli anni Novanta, un indiscusso contributo al funzionamento ed al consolidamento dei servizi antifrode dell’Ue.