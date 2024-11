Metropolitanmagazine.it - TRC, label di Candiani e Grassi, lancia la sua prima capsule collection Mineral

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

TRC hato “”, la sua nuova collezione di workwear. Ed è lacollezione nata dalla collaborazione tra due storiche realtà tessili italiane. La, fondata nel 1938 a Robecchetto con Induno (MI). La seconda è la produttrice di tessuti tecnici, creata nel 1925 a Lonate Pozzolo (VA). Due realtà storiche lombarde che hanno saputo cogliere perfettamente l’innovazione mantenendo la tradizione del Made in Italy. I capi dellasono disponibili nel concept store, mentre il resto della collezione TRC sarà invece disponibile da gennaio 2025 online e in alcuni store.TRCe è la nuovaperfetta che unisce due realtà totalmente Made in Italy Importantissimo è stato l’evento di lancio della. Si è fatto in Piazza Mentana 3, in una location esclusiva recentemente acquisita da