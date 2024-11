Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “I Dem americani hanno preso a calci Musk. Trump se lo è preso perché non è snob e pensa al consenso”

“Elon? Fino all’altro ieri si definiva mezzo democratico, non per ragioni di cuore, ma per ragioni di soldi. Poi i democratici loe loregalato a Donald”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito del miliardario, grande sostenitore del neo eletto presidente degli Stati Uniti. “ha finanziato molte campagne elettorali, anche di amici suoi repubblicani, ma ha sostenuto presidenti come Obama e persino Biden. – ha spiegato il giornalista – E prima, ha sostenuto Hilary Clinton, ha sempre gravitato, come tutta la Silicon Valley, soprattutto nel mondo democratico, anche se è sempre stato un po’ più centrista rispetto agli altri. Poi peròcominciato a prenderlo a