Torino, folle pagliacciata di Medvedev: lancia la racchetta e minaccia di andarsene

– Giornata di tensione e nervi a fior di pelle per Daniilalle Nitto ATP Finals. Il numero 4 del mondo ha esordito nel torneo con una pesante sconfitta contro lo statunitense Taylor Fritz, in un match segnato non solo dal risultato negativo, ma anche da una serie di comportamenti emotivamente instabili che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica.Prima frazione amara perIl primo set è stato particolarmente problematico per il russo, con tre doppi falli nel decimo game che hanno consegnato il set all’avversario. Sin dalle battute iniziali,ha mostrato segni di difficoltà mentale, innescando un clima di incertezza che ha condizionato l’intera prestazione. Fritz ha saputo approfittare delle esitazioni dell’avversario, giocando con precisione e costanza.