Sinner Alcaraz & Co – I Next Gen alle Nitto ATP Finals

da Torino, Alessandro NizegorodcewCriticate aspramente, bollate come inutili, addirittura schernite. LeGen ATP, che quest’anno compiono 7 anni in una nuova veste (è stata abbassata l’età di ingresso, si gioca a Jeddah dal 18 al 22 dicembre), hanno rappresentato un importante passaggio di carriera per tutti i protagonisti delleATP2024. L’unico degli 8 a non aver mai partecipato è Alexander Zverev, che nella prima circostanza in cui avrebbe dovuto disputare il Master 21 (oggi under 20) era già qualificato per ledei grandi. Andò comunque a Milano nel 2017 per un’esibizione contro Stefanos Tsitsipas., Zverev,, Medvedev, Frits, Ruud, De Minaur, Rublev. Tutti sono passati a Milano tra il 2017 e il 2019. L’edizione 2024 delleATPè dunque la prima nella storia in cui tutti i partecipanti hanno disputato (o avevano raggiunto la qualificazione) leGen ATP