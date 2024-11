Tvpertutti.it - Selvaggia Lucarelli schietta su Sonia Bruganelli: sfottò di Mara Venier

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Un pomeriggio movimentato e ricco di stoccate quello del 10 novembre 2024 a Domenica In, doveè stata ospite di. Dopo l'ennesimo scontro acceso cona Ballando con le Stelle, la giurata, ha approfittato dell'occasione per tornare sull'argomento, sfoggiando il suo caratteristico stile schietto e senza peli sulla lingua.sfotte: «Quanto te la tiri.!»Prima di entrare nel vivo dell'intervista,ha introdottocon una battuta ironica, raccontando al pubblico di averla corteggiata a lungo per averla finalmente come ospite in studio. Con la sua solita verve,ha esordito con un commento diretto: "Stai molto bene, sei molto bella. Per averti, figlia mia, tu te la tiri un sacco, te la tiri proprio.