Sant’Agostino in Romagna

Prova di maturità del, atteso a San Piero in Bagno, nell’Appennino forlivese, per affrontare la capolista del girone. La Sampierana è una neo promossa con il passo da protagonista nella nuova categoria. Lo dimostra la classifica lussuosa, 21 punti all’attivo rispetto ai 15 dei ramarri, entrambe però hanno vinto nel turno precedente con delle esordienti in Eccellenza: ilcontro il Solarolo e l’Osteria Grande la Sampierana, peraltro in trasferta. La sfida è difficile ma stuzzicante per gli uomini di Ruggero Ricci. Il direttore sportivo Marco Secchieroli ci crede: "Proveremo a dare continuità al risultato positivo di domenica. Affrontiamo un’altra neo promossa tosta, che ha un buon rendimento in casa, ma fa punti anche in trasferta. E’ una squadra completa, composta di giocatori di categoria, insomma una partita difficile".