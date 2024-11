Ilgiorno.it - Nicolò Maja unico sopravvissuto alla strage di Samarate, un lavoro a Leonardo e il palco: “Papà, è vero: il fallito resti tu”

Milano – “Dicevi che avevi paura di essere un: ora te lo posso dire, lo sei diventato. Perché tu, da quella notte, sei un assassino ed è così che verrai ricordato. Nonostante tutto, però, non riesco a smettere di chiedermi: come posso perdonarti,?”. Parole chefamiliare di, ha rivolto al padre, Alessandro. La notte fra il 3 e il 4 maggio 2022, l’interior designer che ora sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo, ha ucciso a colpi di martello la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia 16enne Giulia, nella villetta di famiglia nel Varesotto. Si è accanito anche contro, e lo ha ridotto in fin di vita. Il 25enne ha messo nero su bianco i suoi pensieri, confluiti in un monologo recitato sula Napoli durante l’evento “Women for Women against Violence-Camomilla Award” organizzato da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas.