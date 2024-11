Ilfattoquotidiano.it - Napoli, il 19enne che ha sparato: “Che guaio ho combinato. Non pensavo che la pistola fosse vera, l’ho capito quando ho visto il sangue”

“Cheho. Nonche, non avevo maiunaprima. Stavamo giocando. Hotutto solohoilsul corpo di Arcangelo. Non volevo, non volevo”. Con queste parole, ilRenato Benedetto Caiafa ha raccontato agli inquirenti la sequenza di eventi che ha portato alla morte del cugino, Arcangelo Correra, il giovane deceduto adopo essere stato colpito da uno sparo alla testa.Caiafa è stato fermato perché accusato dei reati di porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. Nella giornata di ieri si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dall’avvocata Antonella Recano, per ricostruire la dinamica di quello che sembra un incidente. Come riportato da La Repubblica, il giovane, visibilmente scosso e in lacrime, ha confermato l’ipotesi iniziale degli investigatori: il colpo sarebbe partito per errore mentre maneggiava la