Oasport.it - LIVE Grecia-Italia 13-13, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: avvio di match equilibrato, perfetta parità dopo 5?

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da coach Andrea Capobianco con meno di due minuti alla prima sirena.19-15 Piazzato di Fasoula, che continua ad aggiornare il bottino personale.17-15 2/2 per Martina Fassina a cronometro fermo: l’ritorna a -2.17-13 Viratadi Spano: le padrone di casa tornano a +4.15-13 Rimbalzo ed appoggio di Fasoula: 10 punti per lei, +2.13-13 La giovane stella della Reyer Venezia pareggia prontamente i conti.13-11 L’accorcia con Matilde Villa.13-9 Tsineke dall’arco per un mini-break greco.10-9 La giocatrice di Salamanca per il +1 ellenico.8-9 CANESTRO BELLISSIMO DI MATILDE VILLA: SORPASSO AZZURRO!8-7 Fasoula col semi-gancio: lasfrutta la sua fisicità e rimette il naso avanti.6-7 Cecilia Zandalasini attacca il ferro per il nuovo vantaggio