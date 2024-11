Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano 1-2, A1 volley femminile in DIRETTA: le piemontesi accorciano le distanze! 25-23

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-BUSTO ARSIZIO DIDALLE 18.0025-23 Il primo tempo di Zakchaiou regala il set del 2-1 a! E’ il secondo set perso dain campionato, il terzo complessivo in stagione! Un piccolo eventi. Brave le ragazze diche hanno avuto bisogno di tutto il vantaggio accumulato nella parte centrale del set per evitare la rimonta delle venete. Skinner decisiva!24-23 La slash di Fahr, si avvicina24-22 Dopo due difese incredibili Haak accorcia ulteriormente leda zona 224-21 Primo tempo Fahr24-20 Primo tempo Alberti23-20 Parallela di Gabi da zona 423-19 Vincente il diagonale di Omoruyi da zona 422-19 Wolosz vince il contrasto a rete con Alberti22-18 Errore al servizio21-18 Murooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21-17 Errore al servizio21-16 Errore al servizio20-16 La diagonale stretta di Adigwe da zona 220-15 La parallela di Adigwe da zona 220-14 Out Lukasik da zona 419-14 Errore al servizio19-13 Mano out Gicquel da seconda linea18-13 In rete Gicquel da seconda linea18-12 Vincente Skinner da zona 417-12 In rete la pipe di Gicquel17-11 Mano out Gabi da zona 417-10 Muroooooooooooooooooo Va Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalen16-10 Errore al servizio16-9 Errore al servizio15-9 Mano out Zhu da zona 415-8 Vincente Gicquel da zona 213-7 La slash di Omoruyi12-7 Murooooooooooooooo Gicqueeeeeeeeeeeeeeeel11-7 Murooooooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaaaaaaaay10-7 Diagonale di Skinner da zona 49-7 Errore al servizio9-6 Il pallonetto vincente di Skinner da zona 48-6 Da seconda linea vincente Gicquel7-6 Diagonale stretta di Gabi da zona 47-5 Muroooooooooooooooo Van Aaaaaaaaaaaaalen6-5 Doppio miracolo in difesa die attacco vincente di Skinner da zona 45-5 La pipe di Haak5-4 Errore al servizio4-4 Primo tempo dietro Chirichella3-4 Errore al servizio4-2 Muroooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-2 Muroooooooooooooo Albertiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2-2 Diagonale di Gicquel da zona 21-2 Primo tempo dietro Chirichella23-25 Ancora lei! Sara Fahr chiude un secondo set spettacolare ed emozionante con un primo tempo!23-24 Mano out Gicquel da zona 222-24 Parallela vincente di Gabi da zona 422-23 Mano out di Skinner da zona 4 a chiusura di una lunga azione21-23 Muroooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr21-22 Out il tocco di seconda intenzione di Van Aalen21-21 Gabi vincente da zona 421-20 Mano out Skinner da zona 4!20-20 La diagonale di Skinner da zona 419-20 Errore al servizio19-19 La pipe di Gicquel18-19 Errore al servizio18-18 Murooooooooooooooooooo Albertiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii17-18 Primo tempo Chirichella17-17 La diagonale di Gicquel da zona 2 per il pareggio!16-17 Diagonale di Omoruyi da zona 415-17 Errore al servizio15-16 Muroooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaaaaaay14-16 Omoruyi! Pallonetto vincente da zona 413-16 Doppia grande difesa die attacco vincente di Skinner da zona 412-16 Diagonale vincente di Zhu da zona 412-15 Pallonetto millimetrico di Gabi da zona 412-14 La parallela di Skinner da zona 411-14 Parallela di Haak da seconda linea11-13 Invasione10-13 In pallonetto la pipe di Haak10-12 Primo tempo Zakchaiou9-12 Errore al servizio9-11 Diagonale di Omoruyi da zona 48-11 Errore al servizio8-10 Errore al servizio7-10 Errore al servizio7-9 Fallo in palleggio di Wolosz6-9 Primo tempo Fahr6-8 Diagonale stretta di Skinner da zona 45-8 Magia di Wolosz di seconda intenzione5-7 Invasione4-7 Errore al servizio3-7 Mano out Gabi da zona 43-6 In rete l’attacco di Skinner da zona 43-5 Mano out Gicquel da zona 22-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zhuuuuuuuuuuuuuuuu2-4 Diagonale di Zhu da zona 42-3 Errore al servizio1-3 Errore Van Aalen1-2 Primo tempo Chirichella1-1 Errore al servizio0-1 Mano out Gabi in pipe16-25 Il primo tempo di Fahr chiude un primo set senza storia a favore di!16-24 Mano out Zhu in pipe16-23 Muroooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaaak16-22 Mano out Gabi da zona 416-21 Mano out Gicquel da seconda linea staccatissima da rete15-21 Murooooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaay su Haak14-21 La slash di Gray13-21 Errore al servizio12-21 La pipe di Haak12-20 Pallonetto di Buijs da zona 411-20 Errore al servizio11-19 Primo tempo Zakchaiou10-19 Primo tempo Chirichella a chiudere una lunga azione10-18 Pallonetto di Buijs da zona 49-18 Out Omoruyi da zona 49-17 Diagonale di Zhu da zona 49-16 Invasione9-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Skinneeeeeeeeeeeeeeeeeeer8-15 Ancora Gicquel potente in diagonale da zona 27-15 Mano out Gicquel da zona 26-15 Pallonetto vincente di Skinner da zona 45-15 Diagonale di Zhu da zona 45-14 Invasione5-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5-12 Al secondo tentativo vincente la parallela di Haak da zona 25-11 Errore al servizio5-10 Mano out Skinner da zona 44-10 Murooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaahr4-9 Errore al servizio4-8 Diagonale vincente di Skinner da zona 43-8 Muroooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa3-7 Van Aalen vincente di seconda intenzione2-7 Fast di Chirichella2-6 Errore al servizio1-6 DIFENDE TUTTO! le venete tirano su due palloni impossibili e Gicquel piedi a terra mette in rete il colpo di attacco1-5 Mano out Haak da seconda linea1-4 La slash di Zhu1-3 Vincente Haak da seconda linea1-2 Diagonale di Zhu da zona 41-1 Diagonale di Gicquel da zona 20-1 La parallela di Haak da zona 215.