L'epopea dei nostri pionieri in Sardegna 'L'ultima città del Duce', la storia dimenticata

Tra le pagine le storie dei, quaranta famiglie ferraresi che negli anni Trenta sbarcarono in. Un’epopea che racconta Stefano Muroni nedel(edizioni Pendragon). L’evento mercoledì 13 Novembre, alle 17.30, al Libraccio Ferrara in Piazza Trento Trieste (Palazzo San Crispino). Dialoga con l’autore Maria Gloria Panizza. Nella remota bellezza della, tra cime aguzze e spiagge incontaminate, si cela una: quella dei coloni che, spinti da ideali di grandezza e dalle promesse del regime fascista, si sono avventurati nell’isola per costruire un futuro migliore. ’L’ultimadelracconta le esperienze di questi, tra cui oltre quaranta famiglie ferraresi, che negli anni Trenta sbarcarono per rendere quei terreni fertili e vivibili, svelando le loro speranze e delusioni, le lotte quotidiane e i legami indissolubili nati tra le terre aride e il mare.