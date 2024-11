Italia Comuzzo si racconta | Chiellini e LeBron i miei idoli sogno di vincere il Mondiale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In un’intervista diffusa su Vivo Azzurro, Pietrohato le emozioni della sua prima convocazione con l’: “Arrivare in azzurro è un onore e una grande soddisfazione, oltre ad un riconoscimento per ciò che ho fatto. Il mio? Partecipare a une vincerlo“.Il difensore della Fiorentina ha poito il suo percorso: “Lasciare casa così presto non è stato semplice, ma mi è servito per crescere. Mio padre mi ha spinto molto verso il pallone, ma ha contato molto anche mia mamma, che è morta l’anno scorso. Stare lontano da lei mi ha dato una spinta interiore a dare il meglio e il fatto di rimanere uniti come famiglia ci ha dato la forza per andare avanti“.Infine, sui suoi: “Mi ispiro a, sia come persona che come calciatore. E’ un leader dentro e fuori dal campo, mi piacerebbe chiedergli dei consigli.