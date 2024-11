Inter-news.it - Inter-Napoli, le probabili formazioni per la 12ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per la dodicesimadiA.CASA – Per l’di Simone Inzaghi la formazione è ormai praticamente scritta, specialmente in seguito alle scelte del tecnico in occasione della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Dal primo minuto è previsto il ritorno di Francesco Acerbi dopo l’infortunio che lo aveva colpito nella trasferta vinta per 0-1 contro la Roma. A destra risolto anche il dubbio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con l’olandese in vantaggio per una maglia da titolare. Per il resto, spazio ai titolarissimi per provare a vincere una gara già importantissima per quanto riguarda la corsa allo scudetto.