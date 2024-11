Nerdpool.it - Il trailer di Captain America: Brave New World vede Hulk Rosso combattere contro Sam Wilson

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

I Marvel Studios hanno rilasciato un nuovodiNew(tutti dettagli qui). Iloffre lo sguardo più completo finora sulla trasformazione del presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford) in Red, incluso un combattimento trae (il nuovo) Capitan, Sam(Anthony Mackie). Ilsembrava fatto apposta per evocare la sensazione di un teso thriller pieno di cospirazione, basandosi principalmente sul momento in cui Isaiah Bradley (Carl Lumbly), apparentemente sottoposto al lavaggio del cervello, attacca il presidente Ross. Questo nuovooffre ai fan anche uno sguardo migliore su Shira Haas nei panni di Ruth Bat-Seraph (nome in codice Sabra, nei fumetti), un’ex vedova nera che è diventata parte della cerchia ristretta del presidente Ross.