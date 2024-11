Anteprima24.it - Il sindaco di Telese ricorda Michele Selvaggio: “Perdiamo un amico, un uomo buono e leale

Tempo di lettura: 2 minuti“La scomparsa dici rattrista in modo particolare perchéune un telesino profondamente legato alla nostra comunità”.Così ildiTerme Giovanni Caporaso in seguito alla dipartita del commercialista telesino venuto a mancare durante la scorsa notte.“Coneravamo legati da una lunga amicizia e condividevamo alcune passioni, come il calcio, anni fa, nella squadra della nostra città. Amava e praticava anche il tennis, per lui lo sport era importante ed era un modo per stare con gli altri, in mezzo alla gente.è stato un apprezzato professionista, ma ha anche avuto ruoli istituzionali: vicee presidente del consiglio comunale. Ricordo ancora la sua emozione quando da, negli anni ‘90, inaugurò lo stadio comunale.