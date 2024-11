Ilgiorno.it - Funivia dei Piani d’Erna, il Comune revoca l’appalto: riqualificazione bloccata

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Lecco – Ladelle stazioni delladeinon parte. Ilhatoa chi avrebbe dovuto occuparsi dell’intervento. Il motivo? Non hanno sottoscritto il contratto: non hanno compiuto bene i conti e si sono trovati di fronte a un’impresa più complicata, e costosa, di quanto si aspettassero, sebbene il disciplinare, in base a cui hanno partecipato alla gara, fosse chiaro e dettagliato. In un documento protocollato, si sono lamentati di alcune criticità che renderebbero i lavori “complessi e che richiederanno un’esposizione finanziaria importante”. Oltre are, Alessandro Crippa, il dirigente municipale che si è occupato dell’iter burocratico, li ha segnalati ai magistrati dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il rischio ora è che laresti ferma nel pieno della stagione turistica.