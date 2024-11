Iltempo.it - Fitto fa l'esame per l'Ue e al Pse passano le domande: lo scandalo delle domande concordate

È sempre stato difficile, ma i più astuti (e furbi) riuscivano a mettersi d'accordo con il professore amico per concordare leall'di maturità. Dipendeva dall'abilità del singolo maturando. A Bruxelles, dove si sono appena concluse la prima tornata di audizioni degli aspiranti commissari designati da Ursula von der Leyen, entrano in gioco le appartenenze politiche. Ma lo schema pare lo stesso. Così, nei corridoi degli uffici del parlamento europeo, si mormora che molti commissari abbiano ricevuto in anticipo leper potersi preparare al meglio. A fornirgliele sarebbero stati soprattutto gli eurodeputati Socialisti, Verdi e Liberali, ma anche Popolari. Insomma, la maggioranza che sostiene il bis di Ursula. Analogo trattamento di favore non sarebbe stato riservato a Raffaele, il commissario italiano indicato da Giorgia Meloni che, essendo di FdI, è sostenuto dal gruppo europeo di Ecr, estraneo alla maggioranza europea.