Fa’ la tua scelta – WWE Crown Jewel 2024

L’IMPORTANZA DEL TEAMAlcuni hanno decisamente storto il naso vedendo come Roman Reigns sia più umano rispetto al Tribal Chief ante Wrestlemania.In parole povere, facilmente battibile.Ma tutto ciò è giusto e funzionale in termini di storyline.Nessuna anomalia, fa tutto parte del piano.Così come era normale, durante il periodo d’oro, notare come RR spesso riusciva ad emergere grazie al coinvolgimento dei suoi alleati.I Bloodlines attuali sono più uniti che mai mentre la formazione originale è ancora in fase di rodaggio, cercando prima di tutto di appianare le divergenze del passato per ritrovare lo smalto di un tempo.Ci sono anche delle ferite aperte e l’assenza di Paul Heyman si fa sentire.Reigns quindi è orfano della persona più saggia e affidabile, capace di dargli consigli preziosi nel momento del bisogno.