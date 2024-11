.com - Eccellenza / La Maceratese torna a vincere all’Helvia Recina: 2-0 al Montefano

Ruani in rovesciata e Cirulli nella ripresa consegnano il ritorno alla vittoria ai biancorossi dopo i due pari consecutivi, che restano a -1 dalla vetta. I viola restano in zona play-out MACERATA, 10 novembre 2024 – Unabella e concreta batte 2-0 ile prosegue l’inseguimento alle capoliste Montecchio Gallo e Chiesanuova anche dopo la decima giornata diMarche. I ragazzi di Possanzini vincono il derby grazie alla splendida rovesciata di Ruani e al bel diagonale del subentrato Cirulli. I viola di Amadio, nonostante un buon secondo tempo, non sono mai riusciti a impensierire seriamente il portiere di casa Gagliardini, rimanendo in piena zona play-out.Primo tempo La, spinta dall’entusiasmo della Curva Just, parte subito in attacco e trova il gol prima dei 20 minuti di gioco.