Dazi | Buffett smentisce Trump nessun sostegno alle sue politiche

Buffett smentisce di essere favorevole ai Dazi introdotti da Donald Trump, dopo che il presidente Usa aveva diffuso sui social media un video nel quale si sosteneva che il finanziere sostenesse le sue decisioni. “Ci sono segnalazioni che circolano attualmente sui social media (tra cui Twitter, Facebook e TikTok) riguardanti commenti presumibilmente fatti da Warren E. Buffett. Tutte queste segnalazioni sono false”, ha affermato in una nota la Berkshire Hathaway, il conglomerato multinazionale guidato da Buffett. Nel video diffuso da Trump sulla sua piattaforma Truth, un narratore afferma: “Trump sta facendo crollare il mercato azionario del 20% questo mese, ma lo sta facendo di proposito. Ed è per questo che Warren Buffett ha appena detto che Trump sta facendo le migliori mosse economiche che abbia visto in oltre 50 anni”. Lapresse.it - Dazi: Buffett smentisce Trump, nessun sostegno alle sue politiche Leggi su Lapresse.it Washington (Usa), 4 apr. (LaPresse) – Warrendi essere favorevole aiintrodotti da Donald, dopo che il presidente Usa aveva diffuso sui social media un video nel quale si sosteneva che il finanziere sostenesse le sue decisioni. “Ci sono segnalazioni che circolano attualmente sui social media (tra cui Twitter, Facebook e TikTok) riguardanti commenti presumibilmente fatti da Warren E.. Tutte queste segnalazioni sono false”, ha affermato in una nota la Berkshire Hathaway, il conglomerato multinazionale guidato da. Nel video diffuso dasulla sua piattaforma Truth, un narratore afferma: “sta facendo crollare il mercato azionario del 20% questo mese, ma lo sta facendo di proposito. Ed è per questo che Warrenha appena detto chesta facendo le migliori mosse economiche che abbia visto in oltre 50 anni”.

