Calciomercato Juve un ex bianconero potrebbe far ritorno in Serie A | quella rivale tiene sotto osservazione il suo profilo!

JuventusNews24Calciomercato Juve, l'ex bianconero potrebbe tornare in Serie A: quella rivale della Vecchia Signora lo attenziona particolarmente!Il Milan vuole riportare in Italia Federico Chiesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome dell'ex esterno della Juve è particolarmente attenzionato dalla dirigenza rossonera.Chiesa può rappresentare la classica occasione per il club rossonero, visto il Liverpool lo ha praticamente relegato ai margini: l'ex numero 7 bianconero vuole tornare protagonista nell'anno che porterà ai Mondiali di USA e Canada nel 2026. Possibile, dunque, un ritorno quasi immediato quanto salvifico in Serie A.

