FromSoftware guarda oltre The Duskbloods | sono in arrivo nuovi giochi single-player rivela Miyazaki

Miyazaki, mente creativa dietro capolavori come Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring, ha voluto chiarire una volta per tutte che FromSoftware non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo dei giochi single-player. L'annuncio di The Duskbloods, nuovo titolo multiplayer PvPvE in arrivo su Nintendo Switch 2, ha infatti generato qualche dubbio tra i fan più affezionati alle esperienze solitarie e immersive che hanno reso celebre lo studio giapponese. Ma il messaggio di Miyazaki è cristallino: "Questo non significa che svilupperemo solo esperienze multigiocatore d'ora in avanti".Nel corso del nuovo Nintendo Direct dove è stato annunciato The Duskbloods, è stata anche rivelata la versione Switch 2 di Elden Ring, a dimostrazione dell'interesse costante per il single-player. Miyazaki ha inoltre spiegato nel corso di una nuova intervista con Nintendo come la struttura PvPvE consenta una grande libertà creativa, sfruttando al contempo l'esperienza maturata nella creazione di nemici impegnativi e ambienti ostili.

