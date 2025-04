Uccide padre per difendere la madre a Mezzolombardo scarcerato il 19enne Bojan

scarcerato Bojan Panic, lo studente di 19 anni che la scorsa notte a Mezzolombardo ha ucciso il padre 46enne a coltellate per difendere la madre, vittima di maltrattamenti da parte del coniuge. “Picchiava la mamma e non ne potevo più”. Per questo il giovane ha ucciso il padre, il muratore di origini bosniache Simeun. Il racconto del Bojan Panic ritenuto attendibile, sigilli alla casaIl racconto del giovane è stato ritenuto attendibile e suffragato dalla testimonianza della madre e di altri parenti che erano a conoscenza del carattere aggressivo del papà. Per la Procura non sussiste la necessità della carcerazione. Il 19enne è stato dunque rimesso in libertà raggiungendo la madre e il fratello ospiti di parenti. Lo ha detto lui stesso davanti agli inquirenti confessando il delitto. Notizieaudaci.it - Uccide padre per difendere la madre a Mezzolombardo, scarcerato il 19enne Bojan Leggi su Notizieaudaci.it È statoPanic, lo studente di 19 anni che la scorsa notte aha ucciso il46enne a coltellate perla, vittima di maltrattamenti da parte del coniuge. “Picchiava la mamma e non ne potevo più”. Per questo il giovane ha ucciso il, il muratore di origini bosniache Simeun. Il racconto delPanic ritenuto attendibile, sigilli alla casaIl racconto del giovane è stato ritenuto attendibile e suffragato dalla testimonianza dellae di altri parenti che erano a conoscenza del carattere aggressivo del papà. Per la Procura non sussiste la necessità della carcerazione. Ilè stato dunque rimesso in libertà raggiungendo lae il fratello ospiti di parenti. Lo ha detto lui stesso davanti agli inquirenti confessando il delitto.

