Clamoroso Garcia | può tornare sulla panchina della Roma

L’ex tecnico del Napoli entra nella lista dei possibili successori di Juricgiallorossa Lavolta pagina dopo l’esonero di Ivan Juric. Mentre il nome di Roberto Mancini resta in pole position, spunta una candidatura a sorpresa: quella di Rudi, ex allenatore del Napoli.Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su X, Tiago Ghisolfi sta valutando diversi profili per lagiallorossa. “Mancini ha fatto le sue richieste, non dipende solo da lui”, scrive il giornalista. “Allanell’ultima settimana sono stati proposti almeno 6-7 allenatori”.I candidati per laTra i nomi stranieri, oltre a, emerge anche la candidatura di Frank Lampard. La presenza dell’ex tecnico del Napoli nella lista dei papabili rappresenta una svolta interessante, considerando la sua esperienza in Serie A e la conoscenza del calcio italiano.