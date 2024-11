Gaeta.it - Carabinieri fermano donna ubriaca al volante su strada provinciale a Savona

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 47 anni residente nella Val Bormida ha provocato diversi momenti di tensione nella provincia di, mentre guidava in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti deidella stazione di Carcare sono intervenuti per bloccare la vettura, dopo che numerosi automobilisti hanno segnalato comportamenti estremamente pericolosi. L’episodio ha messo in risalto non solo la prontezza dell’intervento delle autorità, ma anche i rischi connessi all’uso di alcol alla guida.L’episodio pericoloso sulla SP 29La vicenda si è svolta lungo la29, che collega Rocchetta di Cairo a Carcare. Secondo i rapporti, lastava percorrendo lain modo sbandato, in alcuni tratti affrontando il percorso addirittura contromano. Questo comportamento ha rappresentato una seria minaccia per tutti gli automobilisti in transito, creando situazioni di potenziale pericolo.