Lanazione.it - Cantieri aperti e scuole demolite: i seggi elettorali devono traslocare

CITTÀ DI CASTELLO – Cantiere alla Dante Alighieri (foto): gli elettori iscritti neiche da decenni erano allestiti nella scuola, ora voteranno alla Pascoli. A una settimana dal voto per le prossime regionali giungono alcune importanti informazioni di servizio. Per le consultazioni regionali in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre, gli elettori delo della scuola Dante Alighieri voteranno nella sede della media Pascoli. Come già avvenuto per la consultazione per il parlamento europeo dello scorso giugno, i lavori in corso per la demolizione e ricostruzione dell’edificio nel quartiere La Tina comportano il trasferimento per le operazioni di voto di tutti i circa 3 mila 500 iscritti nelle sei sezionidell’istituto. Traslocano anche gli elettori della sezione 39 della primaria di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna - Pro Loco di Lugnano, che potranno partecipare al voto recandosi alla media di Trestina.