Attacco israeliano in Libano: uccise 20 persone, anche tre bambini. Due raid a Gaza: 30 morti, tra cui 13 minori

Continuano gli attacchi israeliani verso ile verso la striscia di. Almeno 20sono statein uncontro una città sciita situata in una regione prevalentemente cristiana a nord di Beirut. A renderlo noto il ministero della Sanità libanese: l’contro Aalmat, si legge in un comunicato, ha provocato 20, tra cui tre, e 6 feriti.I media ufficiali libanesi hanno riferitodi un altrocontro una casa nella principale città orientale di Baalbeck che non è stato preceduto da un ordine di evacuazione dell’esercito. “Aerei nemici hanno lanciato uncontro una casa nel quartiere di al-Laqees” della città, ha dichiarato l’agenzia di stampa nazionale statalesi sono verificati deiisraeliani che hanno preso di mira due case nella Striscia.