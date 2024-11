Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 11:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 9 NOVEMBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCIDI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA.IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA CENTRALE DEL LATTE E A24TERAMO.SULLA CASSIA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.SULLA SALARIA, PER CHI PROCEDE VERSO RIETI, SEGNALIAMO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO.ANDIAMO SULLA CASILINA, CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIORICORDIAMO CHE SONO IN CORSO IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL BIVIO DI SETTEBAGNI, NEL NODO DI