Thesocialpost.it - Tremenda esplosione a Torino, le fiamme avvolgono il palazzo

Un forte boato ha scosso il quartiere Crocetta aoggi pomeriggio, intorno alle 17, proveniente da un appartamento al terzo piano di un edificio in via Piazzi. Subito dopo l’e fumo nero e denso si sono levati dalla finestra, allarmando i residenti e i passanti.Leggi anche: Tragedia in montagna, escursionista 71enne perde la vita cadendo in un canaloneL’intervento dei vigili del fuocoImmediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre e un’autoscala per raggiungere l’alloggio in. In breve tempo, le forze di soccorso hanno evacuato l’edificio per ragioni di sicurezza, permettendo agli inquilini di scendere in strada. La situazione è rimasta sotto controllo durante le operazioni di spegnimento, nonostante la complessità dell’intervento.