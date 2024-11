Secoloditalia.it - Terremoto in Molise, la terra trema in provincia di Campobasso per una scossa di magnitudo 4.0. Panico tra la gente

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

in, latorna a tremare, stavolta esattamente nella zona di Montecilfone, indi, a circa 20 chilometri da Termoli, dove unadi4.0 ha risvegliato nella paura gli abitanti di quell’area quando erano l’l’1.51 tra venerdì e sabato (9 novembre ndr). L’epicentro delè stato individuato a circa 6 km a sud del comune di Montecilfone, con meno di 2.000 abitanti. Gli altri centri in cui lasi è sentita in maniera particolarmente forte sono stati Larino, Palata, Guardialfiera, Guglionesi, Acquaviva Collecroce e Tavenna. Ma le onde sismiche si sono percepite nitidamente fino a Isernia e Termoli. Addirittura sui social qualcuno ha commentato sostenendo di avere percepito lafino indi Foggia.in, latrema nella notteA dare notizia delinè stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha anche aggiunto che l’ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità e, cosa più importante di tutte, che non si hanno – almeno al momento – notizie di danni a persone o cose.