Sfida d’alta quota per la Savino del Bene | a Palazzo Wanny arriva Bergamo

SCANDICCI – Ritorno sul parquet, dopo la prima vittoria stagionale in Champions League, per laDelScandicci. Di fronte ci sarà il Volley1991.L’appuntamento di domenica 10 novembre rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra le due formazioni, entrambe a12 punti dopo le prime sei giornate. LaDelVolley è chiamata quindi a riprendere il proprio cammino anche in campionato dopo lo stop contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano per cercare di mantenersi nelle zone alte della classifica.L’incontro è programmato alle 16.30 a.Una sola giocatrice dellaDelVolley ha militato nel Volley1991. Si tratta di Giulia Gennari, palleggiatrice classe ’96, aggregata al club bergamasco per il biennio 2022-2024 e di cui è stata capitana nell’ultima stagione.