Serie C 2024 2025 | Trapani torna a sorridere contro la Cavese Vicenza vince a Caldiero

Ilal successo: superata 1-0 lanella partita valevole per la quattordicesima giornata del girone C delladi calcio maschile. Sul rettangolo verde del Provinciale, gli uomini di Salvatore Aronica ritrovano il sorriso dopo un periodo complicato (un solo punto in tre partite con due sconfitte consecutive). Primo tempo giocato ad un ritmo incalzante da parte di entrambe le squadre, che però non sfruttano alcune buone occasioni create e rimangono sullo 0-0. I padroni di casa creano occasioni importanti anche nella ripresa, ma solo nel primo minuto del recupero arriva il gol decisivo di Lescano, che di destro indirizza bene il pallone perfetto ricevuto in area da Spini. Si interrompe dunque il momento positivo delladinzo Maiuri, che questa voltaa casa a mani vuote.