Calciomercato.it - Non solo l’Inter sul nuovo Lautaro: scatta la sfida con il Milan

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il Toro argentino è una sicurezza per, ma untalento potrebbe presto raggiungerlo: il duello con i rossoneri è servitoLa direzione che ha dato Oaktree al calciomercato delè piuttosto chiara e passa dall’acquisto di diversi giovani talenti, che potrebbero essere delle soluzioni sul campo e un patrimonio per il presente e il futuro del club. Anche sotto il profilo degli investimenti, la scelta sembra essere quella più sensata, per cui Marotta procederà in questa direzione.Ilper il(LaPresse) – calciomercato.itNon bisogna aspettarsi l’arrivo di calciatori già nel pieno della carriera e a prezzi alti, anzi una nuova generazioni di giovani che potrebbe rappresentare al meglio il club nel prossimo decennio. E proprio in questa direzione va il possibile acquisto del profilo di cui vi parliamo oggi.