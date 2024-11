Primacampania.it - Napoli: 18enne incensurato ferito a colpi di pistola alla testa, è gravissimo

– Un ragazzo di 18 anni,, è statoto da un colpo dinelle prime ore di questa mattina in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico di. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si sono radunati parenti e amici in attesa di aggiornamenti.Il giovane è il cugino di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina il 4 ottobre 2020, sempre nel centro storico di. Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino, nei pressi di piazza Sedil Capuano. Alcuni testimoni hanno riche un uomo si è avvicinatovittima, ha sparato un colpoe si è rapidamente dileguato.Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria, mentre la città è scossa da quest’ennesimo episodio di violenza.