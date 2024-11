Lanazione.it - Malore durante la battuta di caccia, soccorso con il defibrillatore

Anghiari (Arezzo), 9 novembre 2024 – E’ stato colto da unmentre stava partecipando a unadi: un uomo di 70 anni è andato in arresto cardiaco ma i presenti hanno avuto la prontezza di avviare subito il massaggio cardiaco e usare unpubblico disponibile in zona., ecco come si fa. L’esperto: “In caso di emergenza tutti possono usarlo” L’allarme è scattato intorno alle 14,30; sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro e l’eliregionale Pegaso 2, che ha trasportato il 70enne all’ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso.