Justcalcio.com - L’Atalanta si rivela la grande ‘copertura’ dello ‘Scudetto’

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 09:16:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:IL conquista dell’Europa League porre fine alla squadra imbattuta del Bayer Leverkusen ha suggerito che ilaveva già raggiunto il limite. Ma ancora una volta, Gasperini sta dimostrando che questa squadra non ha limiti presentando la sua candidatura a bellissima copertina per lo.“Il risultato non può essere semplicemente alzare una Coppa. Lo è quando cerchi di migliorarti ogni giorno. Tutto il resto è fatto per creare pressione. “Ognuno ha i propri obiettivi.”ha recentemente sottolineato a Gasperini che, in questa stagione, è diventato il quinto allenatore a superare il muro dei 550 punti nel ‘Calcio’ con una sola squadra. Un club selezionato che comprende Helenio Herrera, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Giovanni Trapattoni.