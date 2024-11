Ilgiorno.it - La tecnologia che favorisce l’inclusione

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Razzante* ?innovazione tecnologica può contribuire a potenziare il valore dell’uguaglianza nell’accesso ai servizi. In particolare può dare una grossa mano aldei disabili. Ne è consapevole l’Assessorato al Lavoro della Regione Lombardia, che ha stanziato tre milioni di euro per sostenerelavorativa delle persone con disabilità attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie. Il bando regionale ha un obiettivo ambizioso: favorire lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni tecnologiche che rendano i luoghi di lavoro più accessibili e personalizzati per le persone con disabilità. Grazie all’intelligenza artificiale, alla robotica e ad altre tecnologie, il bando permetterà alle imprese di creare strumenti e ambienti che garantiscano pari opportunità lavorative e favoriscano l’autonomia dei dipendenti con disabilità.