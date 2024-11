Rompipallone.it - Juventus, esclusione a sorpresa di Motta: un big out nel derby

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Novembre 2024 23:40 di Alessandro BastaThiagopotrebbe operare una scelta molto particolare per ilcontro il Torino: l’allenatore può lasciare un big out nelLavuole sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Napoli e tenere il passo della vetta della classifica, obiettivo che resta ancora caldo per il club bianconero. La Vecchia Signora, però, non si trova davanti a una partita semplice, per il carico emotivo, il peso che porta con sé ogni anno e ci stiamo riferendo ovviamente alcontro il Torino.Dopo le fatiche di Champions League, però, bisogna dosare le forze e, proprio per questo motivo, un calciatore molto importante negli schemi di, potrebbe restare inizialmente in panchina a.Le rotazioni di Thiagocontinuano: le scelte per ilNon è un caso se il tecnico bianconero sta ruotando in continuazione determinati uomini, in attesa di eventuali colpi sul calciomercato.