Universalmovies.it - Hollywood piange la morte di Tony Todd, icona del genere horror

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

questa notte ha dato l’estremo saluto adelnoto ai più per Candyman e Final Destination.Il primo sito a dare la triste notizia questa notte è stato Bloody Disgusting.è morto lo scorso 6 novembre nella sua casa di Los Angeles all’età di 69 anni. Non sono stati rivelati al momento altri dettagli.La lunghissima carriera diha attraversato ben 40 anni di grandi successi, con oltre 200 film e serie tv all’attivo. La sua prima grande occasione è arrivata di fatto con “Platoon“, il cult di Oliver Stone del 1986. Qualche anno più tardi, nel 1990, ha iniziato il suo fantastico viaggio nel mondo dell’con l’indimenticabile partecipazione a “La Notte dei Morti Viventi” (il remake diretto da Tom Savini). Da quel momento è entrato a far parte dell’immaginario collettivo degli appassionati di