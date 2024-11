Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: passione irrefrenabile dietro la tenda (Video)

has no limits perGatta eSpolverato.Da quando i due concorrenti sono riusciti a esternare tutti loro bollenti spiriti covati sotto la cenere per lunghe settimane nella Casa del Gran Hermano non riescono più a staccarsi, regalando ai loro esterrefatti coinquilini una volta tornati in Italia performance degne di una pellicola h0t.Dopo essersi lasciati andare nello sgabuzzino e prima ancora in giardino davanti ai loro inebetiti compagni di avventura, nelle scorse orehanno vissuto momenti dila, a oggi diventata a tutti gli effetti the new armadio.La Casa deldi fronte al comportamento della ballerina e del modello milanese è spaccata in due. Se qualcuno non si è mai esposto a riguardo, o sta provando a fare lo gnorri, qualcun altro come invece ha esternato tutto il suo turbamento, come Enzo Paolo Turchi.